Бастрыкин взял под контроль дело урюпинского педофила

Фото: kremlin.ru

Александр Бастрыкин

В Урюпинске задержан 51-летний санитар психиатрической больницы, подозреваемый в изнасиловании трех детей, сообщает Telegram-канал СКР. Уголовное разбирательство в отношении ранее уже судимого за подобное преступление мужчины взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Председателем СК России поставлено на контроль уголовное дело о совершении насильственных действий в отношении малолетних в Волгоградской области. <...> Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по данному факту расследуется уголовное дело, фигурант задержан, — говорится в сообщении.

Оперативниками было установлено, что злоумышленник выбирал в жертвы мальчиков, у которых не было отцов, а матери являются безработными. В полицию обратилась мать одного из пострадавших. Все преступления санитар совершил у себя дома, заманив туда детей под разными предлогами. При задержании он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело, по совокупности преступлений ему может грозить более 20 лет лишения свободы.