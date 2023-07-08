Санитар психбольницы под Волгоградом изнасиловал троих мальчиков На санитара урюпинской психбольницы завели дело после изнасилования трех мальчиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Урюпинске Волгоградской области полиция задержала 51-летнего санитара Психоневрологического интерната по подозрению в изнасиловании троих мальчиков, сообщает Telegram-канал SHOT. Информация о педофиле поступила правоохранителям от матери одного из потерпевших.

Оперативниками было установлено, что злоумышленник выбирал жертв определенной категории. Возраст всех мальчиков составляет 11-12 лет, у них нет отцов, а матери являются безработными. Все преступления санитар совершил у себя дома, заманив туда детей под разными предлогами.

После задержания мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело, по совокупности преступлений ему может грозить более 20 лет лишения свободы. По предварительным данным, санитар ранее уже был судим за педофилию, эта информация проверяется.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали 34-летнего репетитора по английскому языку и преподавателя местного колледжа по подозрению в педофилии. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. Следствие не исключает, что жертв может оказаться больше.