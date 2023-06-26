Репетитора в Екатеринбурге арестовали по подозрению в педофилии

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В Екатеринбурге Чкаловский районный суд арестовал 34-летнего репетитора по английскому языку и преподавателя местного колледжа по подозрению в педофилии. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. Следствие полагает, что жертв может оказаться больше. Сотрудник одной из библиотек рассказал «КП -Екатеринбург», что подозреваемый часто приходил туда и не раз получал замечания за общение с детьми.

Знаю, что ему как-то уже делали замечания за общение с детьми. Но он это понимает. Ему же много лет, но со сверстниками общаться не может. По умственным способностям у него нет проблем. Но разговаривает только с детьми и пожилыми, — отметил собеседник издания.

По его словам, с подозреваемым должна разбираться полиция. Кроме того, библиотекарь рассказал о книге, которую написал репетитор после окончания вуза. В ней он рассуждал об отношениях с детьми и методах воспитания. При этом собеседник отметил, что сам не смог читать написанную знакомым книгу. Он также рекламировал свои труды среди несовершеннолетних.

Собеседник издания подчеркнул, что подозреваемый жил с родителями. С матерью он не общался, а отца, наоборот обожал. Библиотекарь добавил, что сам неоднократно объяснял посетителю, почему не следует общаться с детьми.

Он же едва ли не всем говорил: «Скажите маме, чтобы прочитала мою книгу!». У него не было денег даже на общественный транспорт. Раньше у него был детский самокат, но в последнее время он ходил пешком, — заключил сотрудник библиотеки.

В подмосковном Егорьевске ранее полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности как минимум пяти несовершеннолетних. Силовики провели обыски в квартире и в машине подозреваемого. Также был изъят мотоцикл, на котором передвигался мужчина.