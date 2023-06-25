В Подмосковье задержали серийного педофила-мотоциклиста В подмосковном Егорьевске задержали 46-летнего мотоциклиста, подозреваемого в педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Егорьевске задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности как минимум пяти несовершеннолетних, сообщает ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. Его задержали 24 июня, а днем ранее его фоторобот появился в СМИ. Он совершал преступления против детей в возрасте 10-13 лет на протяжении последнего года.

По данным следствия, в городе Егорьевске на протяжении года подозреваемый совершал в отношении пяти детей в возрасте 10-13 лет преступления против их половой неприкосновенности, взамен передавая им денежные средства. Когда о данном факте родители детей сообщили в следственный отдел, незамедлительно было возбуждено уголовное дело, — передает Следком.

Силовики провели обыски в квартире и в машине у подозреваемого. Также был изъят мотоцикл, который стал отличительной чертой маньяка, на которую указали все его жертвы.

Последний из инцидентов произошел в городе Щелково. Мужчина надругался над двумя девочками и дал им по 800 рублей, потребовав не распространяться о произошедшем.