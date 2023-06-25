В Подмосковье педофил надругался над школьницами и дал им денег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Щелково разыскивают мужчину, который надругался над двумя 10-летними девочками, сообщает Telegram-канал SHOT. Он подошел к четырем школьница во дворе на улице Пионерской, показал им свой половой орган и угрозами заставил идти за ним. Два ребенка успели сбежать, а остальные проследовали за ним в безлюдное место.

Педофил надругался над школьницами, а после дал каждой по 800 рублей, требуя сохранять молчание.

Полиция описывает подозреваемого как мужчину ростом 173 сантиметра. В момент совершения преступления он был в бежевых шортах, футболке и черных сандалиях.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Егорьевске с прошлого лета орудует серийный педофил. На его счету насильственные акты в отношении как минимум над четырех детей. По описаниям пострадавших, насильнику на вид около 40 лет, это взрослый мужчина с короткой прической и бородкой, ростом около 180 сантиметров. Дети рассказывали, что он представлялся Сашей и ездил на черном мотоцикле, которым хвастался перед ними, а потом заманивал малолетних в безлюдное место.

Ранее в Калининграде задержали 30-летнего массажиста, подозреваемого в неоднократном изнасиловании пятиклассницы. Всего в деле числится 17 эпизодов с изнасилованием девочки. Кроме того, мужчина заставлял одноклассницу своей жертвы снимать на видео эти насильственные акты.