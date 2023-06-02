Массажист заставлял пятиклассницу снимать на видео, как насилует ее подругу В Калининграде массажист насиловал школьницу и заставлял ее подругу снимать это на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калининграде задержали 30-летнего массажиста, подозреваемого в неоднократном изнасиловании пятиклассницы, передает Telegram-канал Amber Mash. Всего в деле числится 17 эпизодов с изнасилованием девочки. Кроме того, мужчина заставлял одноклассницу своей жертвы снимать на видео эти насильственные акты.

Школьница, которая снимала происходящее на камеру, стала первым свидетелем в уголовном деле. Она рассказала отцу о том, что 30-летний мужчина заставляет ее снимать порноролики с участием ее одноклассницы, и родитель обратился с заявлением в полицию.

Известно, что пятиклассница, которую насиловал массажист, жила с ним в одной квартире. Подозреваемый снимал квартиру вскладчину с семьей, где воспитывалась несовершеннолетняя девочка. Отношения между семьей и подозреваемым были доверительными, поэтому мужчину могли просить забрать девочку из школы.

Ранее мужчина работал инструктором по растяжке в одном из фитнес-центров, где в том числе вел занятия с детьми и подростками. Он часто затягивал тренировки на 20 и более минут. В 2022 году мужчина стал вести лечебную физкультуру в частном оздоровительном центре.

24 мая в Якутске задержали стримера-педофила, который в прямом эфире насиловал пятилетнюю внучку своей сожительницы. 42-летнего мужчину разыскивала не только полиция, но также добровольцы и частный детектив.