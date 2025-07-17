Диверсия против ВС РФ! Что с мигрантами, заблокировавшими груз для солдат

Диверсия против ВС РФ! Что с мигрантами, заблокировавшими груз для солдат

На границе Московской области вспыхнул скандал. На одной из парковок, расположенных вдоль трассы, мигранты перекрыли дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для солдат. Водитель возмутился и потребовал для иностранцев наказания. Что произошло на самом деле, понесут ли нарушители порядка ответственность, в каком случае они могут ее избежать — в материале NEWS.ru.

Как мигранты перекрыли дорогу военной машине

Конфликт произошел на парковке для грузовиков, расположенной вдоль одной из подмосковных трасс. По словам водителя машины, рабочие из Таджикистана и Узбекистана заблокировали ему дорогу и стали указывать, где можно парковаться и ездить. Мужчина записал эмоциональное видео.

«Сюда надо по-любому дружину присылать какую-то и наводить порядок. Специально фурами перекрыли мне выезд. Я не могу выехать. Вы что? Это русская земля! Пока русские воюют, эти совсем обнаглели», — заявил водитель на видео.

Также на кадрах видно, что на той же самой парковке стоят и другие военные машины.

Как отреагировали власти

Мигрантов, которые перекрыли дорогу военному автомобилю в Московской области, следует депортировать из страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай.

«Я считаю, что иностранных рабочих надо выкидывать из страны с волчьим билетом за [перекрытие дороги военному авто]. Они, видимо, не понимают, куда они приехали, считают, что это территория, которую они могут захватить, подчинить своим представлениям о жизни и внутренним законам. А нам, коренным жителям страны, русским и представителям других коренных народов, это совершенно не нужно», — сказал он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что перекрытие иностранцами дороги военному транспорту является уголовным преступлением. По его словам, если соответствующие данные подтвердятся, то мигрантов могут лишить свободы до 10 лет. Также Колесник обратил внимание на то, что иностранцы могли действовать по указанию кураторов из враждебной РФ страны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будет ли возбуждено уголовное дело

NEWS.ru направил запрос в управление Следственного комитета по Московской области, чтобы узнать, проводится ли проверка в связи с инцидентом.

Член СПЧ Кирилл Кабанов был возмущен тем, что иностранцы, перекрывшие дорогу военному грузовику, до сих пор остаются безнаказанными. В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что будет обращаться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку не только действий иностранцев, но и правоохранительных органов, которые никак не отреагировали на произошедшее.

«Вообще перекрытие движения военным грузам можно расценивать как не просто правонарушение, а возможное преступление. Должна быть дана четкая оценка. Судя по всему, мы имеем ситуацию, когда подобное было сделано намеренно. Это проявление позиции. Если это так, то это состав преступления. Нужно разбираться. Как минимум проверка правоохранительных органов должна быть», — сказал Кабанов.

Ранее Кабанов призывал жестко пресекать подобное поведение иностранных граждан. По его мнению, они должны понимать, что любое нарушение российского законодательства автоматически грозит им высылкой из страны и другими тяжелыми последствиями. Также Кабанов назвал группу мигрантов, перекрывших дорогу военным грузовикам, частью организованной этнической преступности. Он предположил, что они действуют по указанию кураторов из вражеской страны.

«Если информация подтвердится, должна быть уголовная ответственность. Посмотрим, как будет развиваться история», — поделился мнением Кабанов.

Также член СПЧ заявил, что, если мигранты перекрыли дорогу умышленно и с какими-то негативными мотивациями, можно будет говорить о попытке возбуждения уголовного дела о дискредитации армии. По его словам, в последнее время иностранные граждане «ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какое наказание грозит мигрантам за перекрытие дороги

Адвокат и правозащитник Александр Карабанов рассказал NEWS.ru, что действия иностранцев могут быть квалифицированы по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». По ней можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

Адвокат Дмитрий Джулай в разговоре с NEWS.ru заявил, что действия мигрантов могут быть квалифицированы по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Она предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Адвокат Вадим Багатурия не уверен, что в действиях мигрантов был состав преступления. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что это, возможно, был сугубо личный конфликт.

«За одного мигранта мог вступиться другой мигрант, запросто водитель этого военного грузовика мог сказать что-нибудь относительно их национальности, и закрутилось», — рассуждает он.

Багатурия отметил, что иностранцы не избивали водителя, не крали груз из военной машины, не пытались ее поджечь — словом, не сделали ничего, за что против них может быть возбуждено уголовное дело.

Вадим Багатурия сообщил, что если правоохранительные органы найдут в действиях мигрантов состав преступления, хотя бы административного правонарушения, то вопрос их отправки на родину всплывет автоматически. Такого же мнения придерживается и Дмитрий Джулай.

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