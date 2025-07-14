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14 июля 2025 в 17:55

В ГД придумали жесткое наказание перекрывшим дорогу военному авто мигрантам

Депутат Бородай: перекрывших дорогу военному авто мигрантов нужно депортировать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мигрантов, которые перекрыли дорогу военному автомобилю в Московской области, следует депортировать, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его мнению, иностранцы хотят подчинить Россию своим правилам и жить по собственным внутренним законам.

Я считаю, что иностранных рабочих надо выкидывать из страны с волчьим билетом за [перекрытие дороги военному авто]. Они, видимо, не понимают, куда они приехали. Они считают, что приехали на территорию, на которой собираются жить и которую хотят захватить, подчинить своим представлениям о жизни и внутренним законам. А нам, коренным жителям страны, русским и представителям других коренных народов, это совершенно не нужно, — сказал Бородай.

Депутат уточнил, что не выступает против трудовой миграции. По его словам, иностранцы в России должны иметь права, однако не равные гражданам. Бородай подчеркнул, что тех, кто не готов жить по российским законам, необходимо выдворять из страны без права вернуться.

[Военным] не надо давать [приоритет в проезде], они просто не осмеливаются противоречить. Это говорит о том, что местное население несколько запугано мигрантами. Неважно, местное население — это люди в погонах или в гражданской одежде. Вы понимаете, что какую-то часть запугать всегда удастся, но какая-то будет бурно протестовать против этого. Мы, скорее всего, столкнемся с очень сложными проблемами в обществе, когда значительная часть поднимется и сама, без влияния и внимания властей, начнет протестовать против тех порядков, которые здесь де-факто пытаются установить группы мигрантов, — добавил Бородай.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что если данные подтвердятся, то мигрантов, перекрывших дорогу военному грузовику, могут лишить свободы на срок до 10 лет. По его словам, иностранцы могли действовать по указанию кураторов из враждебной РФ страны.

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