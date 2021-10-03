Банкам запретят трогать соцвыплаты россиян

В Госдуме хотят запретить банкам списывать долги россиян с социальных выплат. Как сообщают «Известия», законопроект является приоритетным. Он также включает в себя новые нормы, которые усилят защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов.

По словам авторов законопроекта, все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства будут внесены в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве». Списание станет возможным только после письменного согласия гражданина. При этом за ним останется право вернуть эти средства в случае возникновения «сложной жизненной ситуации».

Если жизненная ситуация изменилась и гражданину потребовался возврат списанных средств социальных выплат, он сможет обратиться к банку с заявлением в течение 14 дней после списания. А банк обязан в течение трёх рабочих дней возвратить деньги на банковский счёт гражданина, — сказано в пояснительной записке законопроекта.

В пресс-службе Центробанка заявили, что в ведомстве поддерживают инициативу. Специалисты ЦБ принимают активное участие в её разработке. Новый закон будет рассмотрен в Госдуме в октябре.

Ранее председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко заявила, что Минтруд должен внимательно и с осторожностью рассмотреть предложение Счётной палаты по расширению возможностей использования материнского капитала в России. Она отметила, что главное — избегать злоупотреблений со стороны родителей и не навредить интересам детей.