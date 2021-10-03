Совфед: маткапитал должен идти на ребёнка, а не желания родителей

Минтруд должен внимательно и с осторожностью рассмотреть предложение Счётной палаты по расширению возможностей использования материнского капитала в России. Об этом заявила в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что главное — избегать злоупотреблений со стороны родителей и не навредить интересам детей.

Изначально эта мера соцподдержки была задумана для того, чтобы родители смогли тратить деньги на нужды ребёнка, а не на свои личные желания. К сожалению, родители бывают разные. Поэтому каждое предложение по снятию ограничений очень внимательно рассматривается экспертами. Думаю, что и предложение Счётной палаты будут очень внимательно изучать в Минтруде, — отметила сенатор.

Она призналась, что очень осторожно относится к снятию ограничений на использование маткапитала, потому что есть много примеров незаконного использования средств и реальные уголовные дела за такие преступления.

Святенко согласилась, что использовать выплату на газификацию, например, хорошая идея. Также она призвала правительство не возводить искусственные преграды для семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия.

Предложенная Счётной палатой выплата на подготовку ребёнка к школе будет рассмотрена Минтрудом. Ведомство изучит возможности выплаты по 20 тысяч рублей на каждого школьника из материнского капитала. С прошлого года маткапитал предоставляется при рождении первого ребёнка. Теперь россиянки могут воспользоваться возможностью проактивно и без заявления получить сертификат.