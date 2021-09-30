Минтруд ответил на предложение о ежегодной детской выплате в 20 000 рублей

Предложенная Счётной палатой выплата на подготовку ребёнка к школе будет рассмотрена Минтрудом. Как сообщила РИА Новости заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, ведомство изучит возможности выплаты по 20 тысяч рублей на каждого школьника из материнского капитала.

Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления, — отметила Баталина.

Она уточнила, что с прошлого года маткапитал предоставляется при рождении первого ребенка. Теперь россиянки могут воспользоваться возможностью проактивно и без заявления получить сертификат. Кроме того, власти сократили сроки принятия решения о распоряжении средствами и их перечислению по выбранному направлению.

По словам замминистра, расширены и критерии нуждаемости для получения ежемесячных выплат из маткапитала. Новые предложения Счётной палаты в Минфине тоже внимательно изучат.

Если инициатива будет одобрена, то ежегодно власти будут тратить на выплаты, предложенные Счётной палатой, по 60 млрд рублей. По данным ведомства, в среднем в этом году родители тратили по 19,3 тысячи рублей на подготовку к школе мальчика и 23,8 тысячи рублей — девочки. То есть в среднем родители выкладывают до 35% или 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.