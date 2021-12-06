Банкам «сольют» данные о супругах и детях заёмщиков

Банки могут получить личную информацию россиян для оценки платёжеспособности клиента. По мнению специалистов сферы банковских услуг, это вызвано тем, что записи о семейном положении и наличии детей в паспорте стали необязательными. Об этом сообщают «Известия».
Для этого банки могут
Данные ЕГР ЗАГС в первую очередь необходимы банкам для своевременного получения или подтверждения сведений о смерти клиента. Сведения о семейном положении важны при залоговом кредитовании для выстраивания юридически правильного пути клиента, — заявил зампред правления Почта Банка Павел Тулубьев.
Эксперты отмечают, что Центробанк поддерживает предложение предоставить доступ к личным данным граждан. Главным аргументом является то, что таким образом банки смогут избежать риски, а финансовая нагрузка на россиян снизится.
Ранее Центробанк предложил создать новый тип банковского вклада для людей с малым доходом. По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, сумма такого вклада должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.