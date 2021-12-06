Банкам «сольют» данные о супругах и детях заёмщиков

Банки могут получить личную информацию россиян для оценки платёжеспособности клиента. По мнению специалистов сферы банковских услуг, это вызвано тем, что записи о семейном положении и наличии детей в паспорте стали необязательными. Об этом сообщают «Известия».

Для этого банки могут воспользоваться инфраструктурой «Цифрового профиля». Россиян, которые дали согласие на предоставление своих данных для составления данной базы, насчитывается восемь миллионов. При этом известно, что правительство ведёт переговоры с представителями крупных кредитных организаций по предоставлению доступа к этой базе данных.

Данные ЕГР ЗАГС в первую очередь необходимы банкам для своевременного получения или подтверждения сведений о смерти клиента. Сведения о семейном положении важны при залоговом кредитовании для выстраивания юридически правильного пути клиента, — заявил зампред правления Почта Банка Павел Тулубьев.

Эксперты отмечают, что Центробанк поддерживает предложение предоставить доступ к личным данным граждан. Главным аргументом является то, что таким образом банки смогут избежать риски, а финансовая нагрузка на россиян снизится.

Ранее Центробанк предложил создать новый тип банковского вклада для людей с малым доходом. По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, сумма такого вклада должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.