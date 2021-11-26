Малоимущим предложили новую меру поддержки

Центробанк предложил создать новый тип банковского вклада для людей с малым доходом. По словам заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, сумма такого вклада должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции. Об этом сообщают «Известия».

Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции. Для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством, - рассказала Полякова.

Она также добавила, что подобные вклады существуют в странах Европы. При этом эксперты отмечают, что из-за отсутствия накоплений у бедных слоёв населения, данный продукт не будет пользоваться популярностью.

Ранее стало известно, что в Минтруде готовят новый показатель оценки благосостояния россиян с термином «граница бедности». Известно, что рассчитывать новый показатель будут по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».