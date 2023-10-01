Банк России ужесточает регулирование выдачи ипотечных кредитов

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С 1 октября Банк России увеличивает надбавки к коэффициентам риска для ипотечных кредитов с целью ограничения рисков как для заемщиков, так и для банков. Наибольшие изменения ожидаются в сегменте долевого участия (ДДУ), где стоимость жилья на первичном рынке имеет тенденцию к завышению.

Для ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 0% до 10% вводятся максимальные или так называемые запретительные надбавки. Независимо от уровня закредитованности заемщика, эти надбавки составят 9%. Это означает, что банкам потребуется дополнительный капитал, равный 900% объема выданных ипотечных кредитов с такими параметрами.

Для заемщиков с первоначальным взносом от 10% до 15% надбавки будут колебаться от 2,5% до 6%, в зависимости от уровня долговой нагрузки. Если первоначальный взнос превышает 50%, то надбавки применяются только к заемщикам с долговой нагрузкой от 70% и выше и составят от 0,5% до 1%.

Следует отметить, что на вторичном рынке жилья наблюдается менее значительное завышение стоимости недвижимости. Поэтому надбавки для этого сегмента будут увеличиваться в меньшей степени. Однако Банк России оставляет возможность смягчения требований по надбавкам в ипотеке в случае стабилизации ситуации и возврата банков к более консервативным стандартам кредитования.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов ранее предложил российским госкорпорациям компенсировать своим сотрудникам часть расходов по выплате ипотечных кредитов. По словам парламентария, такая мера будет способствовать ускорению темпов строительных работ.