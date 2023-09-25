Ипотеку для части россиян предложили сделать льготной Депутат Панов предложил помогать с ипотекой сотрудникам госкорпораций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские госкорпорации могли бы компенсировать своим сотрудникам часть расходов по выплате ипотечных кредитов, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов. Как пишет «Парламентская газета», смысл предложения политика состоит в том, чтобы организации с госучастием превращали любую взятую сотрудником ипотеку в льготную со ставкой в 7% годовых.

Если, допустим, сотрудник госкорпорации, например в сфере железнодорожного транспорта, живущий в Екатеринбурге или в Воркуте, берет впервые ипотеку под 12% годовых, то компания за него платит по пять набегающих процентов в месяц. Таким образом, сотрудник покрывает основной долг и проценты фактически по льготной ставке в 7% годовых. А государство покрывает госкорпорации понесенные расходы, — пояснил депутат.

Он уточнил, что сегодня льготная ставка по ипотеке для ряда категорий граждан варьируется от 6 до 8% годовых. Для обычных заемщиков кредиты выдаются под более высокие проценты, вплоть до 14 и выше. При этом некоторые госкорпорации на добровольных началах предоставляют своим сотрудникам материальную поддержку в виде покрытия части затрат по процентам. Панов полагает, что такая практика для организаций с госучастием должны быть узаконена на федеральном уровне, а в бюджете России необходимо предусмотреть средства для компенсации компаниям фактически понесенных затрат.

По словам парламентария, такая мера будет способствовать ускорению темпов строительных работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», обеспечивая устойчивость строительных организаций в текущей экономической и геополитической ситуации. Кроме того, это простимулирует госкорпорации помогать своим сотрудникам, взамен получая надежные кадры. Как считает законодатель, введение в действие механизма коснется интересов нескольких миллионов человек, работающих в госкорпорациях.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил поднять порог неприкасаемости залогового имущества с 5% до 15% невыплаченного долга. По мнению парламентария, такая мера дополнительно защитит должников по ипотеке, попавших в сложную жизненную ситуацию.