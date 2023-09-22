В России предложили дополнительные меры защиты ипотечных должников Депутат Рябоконь предложил повысить процентную планку неприкосновенности жилья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порог неприкасаемости залогового имущества должен быть увеличен с пяти до пятнадцати процентов невыплаченного долга, высказал мнение в беседе с «Парламентской газетой» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. По его словам, такая мера дополнительно защитит должников по ипотеке, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Как уточнил парламентарий, согласно действующему закону об ипотеке, взыскание на заложенное имущество по суду не производится, если выплатить остается всего 5% от стоимости жилья. По мнению законодателя, эта норма не отвечают современным реалиям, когда в условиях постпандемии и экономических санкций стабильности стало меньше, и людям требуется больше гарантий.

Как считает Рябоконь, 5-процентная планка неприкосновенности заложенного жилья слишком низка, ее нужно увеличить до 15% от стоимости недвижимости.

Минимальные размеры первоначального взноса по ипотечным программам для физических лиц в настоящее время составляют от 15% стоимости приобретаемого жилья. Полагаю, что в таком случае будет справедливо и ограничить возможность взыскания залогового имущества долгом в таком же размере, — объяснил депутат.

При этом политик предложил не распространять эту норму на тех, кто, беря ипотеку, сразу вносит 60 и более процентов от стоимости жилья. Это защитит банки от попыток злоупотреблений со стороны граждан, которые, к примеру, внесут 85%, а потом перестанут платить банку.

Мы хотим законом защитить тех, кто делает первый взнос в 15-20%, годами исправно выплачивает ипотеку, покрывая и основной долг, и проценты банка, но в какой-то момент, на финишной прямой, теряет возможность выполнять свои обязательства, — подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предположил, что в обозримом будущем следует ожидать снижения цены квартир в новостройках. Он пояснил, что в условиях сокращения госпрограмм льготной ипотеки банки вынуждены поднимать процентные ставки, что приведет к снижению спроса на ипотечные кредиты и, соответственно, к подешевлению квартир.