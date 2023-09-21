Россиянам рассказали, когда подешевеет жилье в новостройках Депутат Аксаков предрек скорое снижение цен на квартиры в новостройках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обозримом будущем следует ожидать снижения цены квартир в новостройках, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что сейчас идет процесс сокращения госсубсидий банкам, которые предоставляют ипотеку под льготные проценты. В этих условиях банки будут вынуждены поднимать процентные ставки, что приведет к снижению спроса на ипотечные кредиты и, соответственно, к подешевлению квартир.

Очевидно, что процентные ставки вырастут, и спрос на жилье со стороны тех, кто хотел бы его приобрести, существенно снизится. А если это случится, то, соответственно, и цена на недвижимость станет уменьшаться. Это закон рынка, — рассказал парламентарий.

Он объяснил, что недавний рост цен на первичном рынке жилья был связан с высоким спросом на квартиры в новостройках со стороны тех, кто брал ипотеку по льготным программам. По мнению законодателя, такие программы в определенной степени искажают реальную стоимость жилья и подстегивают спрос, в результате чего люди приобретают квартиры по завышенным ценам.

Если бы была нормальная рыночная ситуация, не было такого льготного приобретения жилья, то цены не были бы такими высокими в новостройках. Сегодня они существенно отличаются от рынка вторичного жилья, на который льготные программы не распространяются, — подчеркнул Аксаков.

Ранее Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготное ипотечное кредитование. В итоге ставки по жилищным программам с господдержкой увеличились на 0,3 процентного пункта. Одновременно Сбер, как и другие банки, повысил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке.