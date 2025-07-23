Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 14:01

Банановый трюк для томатов! Уже через 3 дня помидоры начнут краснеть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот банановый трюк станет вашим секретным помощником для быстрого созревания томатов в теплице! Все дело в этилене, который выделяют спелые бананы, ускоряя процесс дозревания помидоров на 5–7 дней.

Разложите 2–3 переспелых банана в картонной коробке вместе с зелеными томатами, закройте крышкой и оставьте в теплице при температуре 22–25 °C. Уже через 3 дня вы заметите, как помидоры начнут краснеть: они созреют равномерно, сохраняя сочную мякоть и насыщенный сладковатый вкус с легкой кислинкой.

Для ускорения процесса на всем кусте подвесьте банановую кожуру в марлевых мешочках рядом с кистями томатов — это особенно эффективно в конце сезона, когда нужно спасти урожай от фитофторы. Созревшие таким способом помидоры ничем не уступают грунтовым — они ароматные, с плотной мякотью и идеально подходят для салатов, соусов и консервации.

Ранее стало известно, что нельзя делать с луком за 2 недели до сбора урожая.

помидоры
теплицы
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рэпер Face загадочным образом пропал из базы розыска МВД
Мигрант получил ножом в бок за попытку «наехать» на неформала
США захотели построить военные объекты в Британии на миллионы долларов
Психолог раскрыла, как затяжные дожди влияют на склонных к депрессии людей
В России создали экспресс-тест для выявления смертельной болезни легких
Стали известны подробности отравления детей в лагере под Челябинском
В СПЧ раскрыли, как накажут изнасиловавших девочку малолетних мигрантов
В Москву доставили троих полицейских по делу о взятках от главреда Baza
В США объяснили, чего ждать от третьего раунда переговоров России и Украины
Жители Обнинска рассказали об изнасиловавших девочку таджиках
Представители России и Украины дадут пресс-конференции после переговоров
В Турции началась встреча украинских делегатов с Эрдоганом
Из торгового центра «Рио» в Петербурге эвакуируют посетителей
«Деваться некуда»: военэксперт о скором призыве в ВСУ 18-летних
Стало известно, какое кольцо жених подарил внучке экс-главы Узбекистана
Военэксперт оценил потери ВСУ в конфликте с Россией
В переговорной делегации Украины приветствовали два качества коллег из РФ
Зумер засудил «Магнит» за неправильную фигурку Леди Баг в киндере
Российские маркетплейсы заполонили поддельные автозапчасти из Китая
В Бурятии гуляющую скотину отправили на «штрафстоянку»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.