Банановый трюк для томатов! Уже через 3 дня помидоры начнут краснеть

Этот банановый трюк станет вашим секретным помощником для быстрого созревания томатов в теплице! Все дело в этилене, который выделяют спелые бананы, ускоряя процесс дозревания помидоров на 5–7 дней.

Разложите 2–3 переспелых банана в картонной коробке вместе с зелеными томатами, закройте крышкой и оставьте в теплице при температуре 22–25 °C. Уже через 3 дня вы заметите, как помидоры начнут краснеть: они созреют равномерно, сохраняя сочную мякоть и насыщенный сладковатый вкус с легкой кислинкой.

Для ускорения процесса на всем кусте подвесьте банановую кожуру в марлевых мешочках рядом с кистями томатов — это особенно эффективно в конце сезона, когда нужно спасти урожай от фитофторы. Созревшие таким способом помидоры ничем не уступают грунтовым — они ароматные, с плотной мякотью и идеально подходят для салатов, соусов и консервации.

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