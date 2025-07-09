Это нельзя делать с луком за 2 недели до выкопки: срочно остановитесь

Это нельзя делать с луком за 2 недели до выкопки: срочно остановитесь

Дачники, срочно остановитесь! Эти действия могут испортить весь урожай лука. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя делать с ним за две недели до выкопки.

За две недели перед сбором прекратите полив полностью — лишняя влага провоцирует гниение и сокращает срок хранения. Не рыхлите почву вокруг луковиц: повреждение корней открывает доступ бактериям, а нарушение плотности грунта мешает формированию защитных чешуй. Не притаптывайте ботву: это нарушает сокодвижение и вызывает загнивание шейки.

Избегайте прополки с глубоким подкапыванием. Если пошли дожди, накройте грядку пленкой на дугах — переувлажнение перед уборкой приводит к растрескиванию головок. Последние 10–14 дней лук должен «дозревать в сухости» — это уплотнит чешуйки и повысит лежкость. Нарушение этих правил приведет к тому, что лук сгниет при хранении, потеряет остроту вкуса или прорастет раньше времени!

Для проверки готовности выкопайте пробную луковицу: если ее шейка мягкая, а наружные чешуйки сухие и шуршат — можно убирать весь урожай.

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