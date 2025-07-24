Баклажаны по-гречески! Этот обалденный салат съедается первым!

Греческий салат с баклажанами — вкус Средиземноморья на вашем столе! Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит насыщенные вкусы и яркие сочетания. Баклажаны, томленные с чесноком, сочные помидоры, солоноватая брынза и пикантные оливки создают гармоничный ансамбль, который напомнит вам о солнечной Греции. Готовится он просто, но результат впечатляет — идеальная закуска для летнего ужина или дружеских посиделок.

Начните с подготовки баклажанов. Нарежьте их кружочками толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые баклажаны выложите на тарелку и дайте остыть. Пока они остывают, займитесь помидорами — нарежьте их дольками или крупными кубиками. Брынзу раскрошите руками, оливки разрежьте пополам, чеснок тонко нашинкуйте.

В большой салатнице аккуратно смешайте все ингредиенты: баклажаны, помидоры, брынзу, оливки и чеснок. Добавьте щепотку красного перца для пикантности, морскую соль по вкусу и обильно сбрызните оливковым маслом. Перед подачей украсьте листьями свежего базилика — он придаст салату неповторимый аромат. Дайте блюду настояться 15–20 минут — так вкусы лучше соединятся. Подавайте с хрустящим хлебом или как самостоятельную закуску. Этот салат хорош и теплым, и охлажденным — в любом случае он подарит вам кусочек солнечного Средиземноморья!

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