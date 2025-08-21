Баклажаны «как грибы» — вкуснее боровиков: бюджетный хит русской кухни

Баклажаны, жаренные «как грибы» — это удивительный гарнир с плотной текстурой и насыщенным лесным ароматом, где овощи действительно приобретают вкус грибов. Секрет в особом способе нарезки и приготовлении.

Рецепт: нарежьте баклажаны (сколько вам нужно) мелкими кубиками (1×1 см), замочите в подсоленной воде 20 минут, затем отожмите. На раскаленной сковороде обжарьте 1 измельченную луковицу до золотистости, добавьте к ней баклажаны и жарьте на сильном огне 7–10 минут, постоянно помешивая. В конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. соевого соуса и щепотку черного перца — это придает тот самый «грибной» вкус.

Это блюдо — бюджетный хит русской кухни. Баклажаны получаются с золотистой корочкой и насыщенным ароматом — вкуснее боровиков! Подавайте как самостоятельную закуску или гарнир к мясу, посыпав свежей зеленью.

