21 августа 2025 в 13:01

Баклажаны «как грибы» — вкуснее боровиков: бюджетный хит русской кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны, жаренные «как грибы» — это удивительный гарнир с плотной текстурой и насыщенным лесным ароматом, где овощи действительно приобретают вкус грибов. Секрет в особом способе нарезки и приготовлении.

Рецепт: нарежьте баклажаны (сколько вам нужно) мелкими кубиками (1×1 см), замочите в подсоленной воде 20 минут, затем отожмите. На раскаленной сковороде обжарьте 1 измельченную луковицу до золотистости, добавьте к ней баклажаны и жарьте на сильном огне 7–10 минут, постоянно помешивая. В конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. соевого соуса и щепотку черного перца — это придает тот самый «грибной» вкус.

Это блюдо — бюджетный хит русской кухни. Баклажаны получаются с золотистой корочкой и насыщенным ароматом — вкуснее боровиков! Подавайте как самостоятельную закуску или гарнир к мясу, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны по-корейски на зиму в банках.

баклажаны
рецепты
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
