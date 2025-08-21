Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Военному вынесли приговор за уклонение от службы

На Сахалине военного приговорили к 6,5 года за уклонение от службы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащий, уклонившийся от исполнения своих обязанностей в период мобилизации, приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южно-Сахалинского гарнизонного суда. По данным издания, осужденного также лишили воинского звания.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ [приговорен] к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что против российского актера Всеволода Волнова возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Мужчина должен был отправиться на службу в апреле этого года, но не приехал в пункт сбора.

До этого в бурятском городе Кяхта 48-летний военный, который числится уклонистом от службы, открыл стрельбу в воинской части. Мужчину поместили в помещение рядом с комнатой хранения оружия, в результате чего тот смог в нее проникнуть и взять автомат. Он успел ранить одного из военных, открыв огонь по рядовому, попытавшемуся с ним поговорить.

