Пользователям сервисов VK расскажут об атомной промышленности

VK совместно с Росатомом подготовили для пользователей сервисов VK проекты, которые ознакомят их с направлениями атомной промышленности. Их приурочили к 80-летию отрасли.

Пользователям предложат стать участниками интерактивного вызова «VK Шаги», пройдя 110 тысяч шагов по тематическому маршруту. Так они узнают о промышленных технологиях настоящего и будущего. В мини-приложении «Остров будущего» соцсети «ВКонтакте» можно будет примерить роль молодого ученого: создать, развить и запустить виртуальный высокотехнологичный город.

На портале «Наука Mail» запустят спецпроект «Мирный атом», где читатели смогут подробно изучить прошлое, настоящее и будущее ядерных технологий. Кроме того, при поддержке VK, Росатома и Института развития интернета представят масштабный диджитал-арт-проект с участием современных российских художников.

Ранее VK представила веб-версию платформы «Студия Простора», которая предлагает функционал для работы с вертикальным видеоконтентом. Сервис объединит специалистов креативных индустрий и заказчиков, стремящихся монетизировать свои навыки и находить исполнителей для задач в сфере видео и дизайна.