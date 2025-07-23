Баклажаны по-корейски: закуска, ради которой к вам будут возвращаться гости

Баклажаны по-корейски: закуска, ради которой к вам будут возвращаться гости

Баклажаны по-корейски — это пикантный зимний салат с насыщенным вкусом, где нежная мякоть баклажанов гармонично сочетается с чесночной остротой, сладостью перца и пряными нотами специй.

Для приготовления возьмите: 2 кг баклажанов, 500 г болгарского перца, 3 головки чеснока, 1 стручок острого перца (по желанию), 100 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, пучок петрушки. Баклажаны нарежьте кубиками, перец — соломкой, чеснок измельчите. Обжарьте баклажаны на масле до золотистого цвета, добавьте перец и тушите 10 минут. Влейте уксус, добавьте сахар, соль, чеснок и мелко нарезанный острый перец, тушите еще 5 минут. В конце добавьте рубленую зелень.

Горячую закуску разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания. Через 2 недели салат раскроет весь букет вкусов — он получается ароматным, с приятной остринкой и нежной текстурой. Ради этой закуски к вам будут возвращаться гости!

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