В театре «Модерн» покажут спектакль «Иуда?» Грымова

В Московском драматическом театре «Модерн» 27 августа состоится показ спектакля «Иуда?» по пьесе Александра Шишова. По словам режиссера Юрия Грымова, это попытка разобраться, кто предал Христа на самом деле.

Это попытка разобраться в том, сознательный это выбор или нет — уйти от Христа. Эти темы крайне злободневны, они отзываются в каждом из нас, кем бы ты ни был, какое бы положение в обществе ни занимал. А почему в названии спектакля «Иуда?» знак вопроса — вы поймете, посмотрев спектакль, — заявил Грымов.

Персонажи спектакля внимательно изучают события, анализируют детали и предлагают свои предположения о том, что в действительности случилось в Гефсиманском саду. Они размышляют: был ли знаменитый «поцелуй Иуды», или история предательства Учителя выглядит иначе?

Отмечается, что «Иуда?» — финальная часть трилогии Грымова «Антихрист и Христос». Предшествующие две пьесы – «Петр I» и «Леонардо», просмотр которых рекомендован режиссером «для более объемной картины».

В театре «Модерн» 18 июня состоялся показ спектакля «Петр I» — эмоциональной драмы о власти, одиночестве и цене великой истории. Постановка режиссера Юрия Грымова переосмысляет фигуру императора как трагического героя.