Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски

Любите грибы, но хотите попробовать что-то необычное? Попробуйте наш рецепт баклажанов «как грибы». Закуска идеально подойдет для любителей необычных заготовок на зиму.
Ингредиенты
- Баклажаны свежие — 2 кг
- Лук репчатый — 500 г
- Чеснок — 5–6 зубчиков
- Вода питьевая — 1 л
- Уксус 9% — 200 мл
- Масло подсолнечное — 100 мл
- Соль пищевая — 2 ст. л.
- Сахарный песок — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Черный перец горошком — 10–12 шт.
- Укроп свежий или сушеный — по вкусу
Способ приготовления
Баклажаны вам нужно нарезать небольшими квадратиками, посолить и оставить где-то на полчаса (это уберет горечь). После этого промойте наш основной ингредиент под проточной прохладной водой, дайте баклажанам высохнуть.
В подходящую кастрюлю залейте воду, уксус, киньте лаврушку, перец, сахар. Прокипятите и затем отправьте туда же подготовленные баклажаны, варите минут 10.
Займемся остальными ингредиентами, пока смесь варится. Нарежьте лук на полукольца, обжарьте до прозрачности, добавьте к нему пропущенный через чеснокодавку чеснок, жарьте до аромата.
Соедините чеснок с луком и баклажаны в одной кастрюле. Варите вместе еще минут пять.
Готово! Можете перекладывать закуску в предварительно стерилизованные банки.
Вот любопытная информация о пищевой ценности блюда баклажаны «как грибы»:
Ранее мы рассказывали, как приготовить оладьи из кабачков с паприкой.