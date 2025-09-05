Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски

Любите грибы, но хотите попробовать что-то необычное? Попробуйте наш рецепт баклажанов «как грибы». Закуска идеально подойдет для любителей необычных заготовок на зиму.

Ингредиенты

Баклажаны свежие — 2 кг

Лук репчатый — 500 г

Чеснок — 5–6 зубчиков

Вода питьевая — 1 л

Уксус 9% — 200 мл

Масло подсолнечное — 100 мл

Соль пищевая — 2 ст. л.

Сахарный песок — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Черный перец горошком — 10–12 шт.

Укроп свежий или сушеный — по вкусу

Способ приготовления

Баклажаны вам нужно нарезать небольшими квадратиками, посолить и оставить где-то на полчаса (это уберет горечь). После этого промойте наш основной ингредиент под проточной прохладной водой, дайте баклажанам высохнуть.

В подходящую кастрюлю залейте воду, уксус, киньте лаврушку, перец, сахар. Прокипятите и затем отправьте туда же подготовленные баклажаны, варите минут 10.

Займемся остальными ингредиентами, пока смесь варится. Нарежьте лук на полукольца, обжарьте до прозрачности, добавьте к нему пропущенный через чеснокодавку чеснок, жарьте до аромата.

Соедините чеснок с луком и баклажаны в одной кастрюле. Варите вместе еще минут пять.

Готово! Можете перекладывать закуску в предварительно стерилизованные банки.

Вот любопытная информация о пищевой ценности блюда баклажаны «как грибы»:

