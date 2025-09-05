Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 08:54

Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски

Как приготовить баклажаны «как грибы» Как приготовить баклажаны «как грибы» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите грибы, но хотите попробовать что-то необычное? Попробуйте наш рецепт баклажанов «как грибы». Закуска идеально подойдет для любителей необычных заготовок на зиму.

Ингредиенты

  • Баклажаны свежие — 2 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Чеснок — 5–6 зубчиков
  • Вода питьевая — 1 л
  • Уксус 9% — 200 мл
  • Масло подсолнечное — 100 мл
  • Соль пищевая — 2 ст. л.
  • Сахарный песок — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Черный перец горошком — 10–12 шт.
  • Укроп свежий или сушеный — по вкусу

Способ приготовления

Баклажаны вам нужно нарезать небольшими квадратиками, посолить и оставить где-то на полчаса (это уберет горечь). После этого промойте наш основной ингредиент под проточной прохладной водой, дайте баклажанам высохнуть.

В подходящую кастрюлю залейте воду, уксус, киньте лаврушку, перец, сахар. Прокипятите и затем отправьте туда же подготовленные баклажаны, варите минут 10.

Займемся остальными ингредиентами, пока смесь варится. Нарежьте лук на полукольца, обжарьте до прозрачности, добавьте к нему пропущенный через чеснокодавку чеснок, жарьте до аромата.

Соедините чеснок с луком и баклажаны в одной кастрюле. Варите вместе еще минут пять.

Готово! Можете перекладывать закуску в предварительно стерилизованные банки.

Вот любопытная информация о пищевой ценности блюда баклажаны «как грибы»:

Ранее мы рассказывали, как приготовить оладьи из кабачков с паприкой.

баклажаны
домашние заготовки
еда
кулинария
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
