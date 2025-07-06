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06 июля 2025 в 10:00

Баклажаны «Хрустики» по-китайски! Сметут даже те, кто их терпеть не может

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны «Хрустики» по-китайски! Сметут даже те, кто их терпеть не может! Это не привычная овощная закуска, а настоящее теплое блюдо с ярким, насыщенным вкусом. Обжаренные до золотистой корочки кусочки баклажанов сочетаются с ароматной сладко-солёной заправкой, где чувствуется и чеснок, и лёгкая кислинка, и пикантный соевый оттенок. Всё вместе превращается в яркий, запоминающийся вкус, который хочется повторить.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 шт.
  • Кукурузный крахмал — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка

Для заправки

  • Болгарский перец — 1/2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Кунжут — 2 ч. л.
  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сок лимона — с 1/2 плода
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Зелень — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте баклажаны крупными кусочками, посолите, обваляйте в крахмале. Обжарьте на растительном масле до румяной корочки и уберите со сковороды. Болгарский перец и чеснок мелко нарежьте, слегка обжарьте.
  2. Добавьте в сковороду соевый соус, сахар, лимонный сок, чёрный перец и кунжут. Перемешайте и прогрейте соус. Добавьте баклажаны, перемешайте, прогрейте пару минут. Снимите с огня, посыпьте зеленью и подавайте тёплыми.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с брынзой и корейской морковью! Вкуснющая закуска.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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