Баклажаны «Хрустики» по-китайски! Сметут даже те, кто их терпеть не может

Баклажаны «Хрустики» по-китайски! Сметут даже те, кто их терпеть не может

Баклажаны «Хрустики» по-китайски! Сметут даже те, кто их терпеть не может! Это не привычная овощная закуска, а настоящее теплое блюдо с ярким, насыщенным вкусом. Обжаренные до золотистой корочки кусочки баклажанов сочетаются с ароматной сладко-солёной заправкой, где чувствуется и чеснок, и лёгкая кислинка, и пикантный соевый оттенок. Всё вместе превращается в яркий, запоминающийся вкус, который хочется повторить.

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт.

Кукурузный крахмал — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Для заправки

Болгарский перец — 1/2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Чёрный перец — по вкусу

Кунжут — 2 ч. л.

Соевый соус — 4 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Сок лимона — с 1/2 плода

Растительное масло — 2 ст. л.

Зелень — по вкусу

Приготовление

Нарежьте баклажаны крупными кусочками, посолите, обваляйте в крахмале. Обжарьте на растительном масле до румяной корочки и уберите со сковороды. Болгарский перец и чеснок мелко нарежьте, слегка обжарьте. Добавьте в сковороду соевый соус, сахар, лимонный сок, чёрный перец и кунжут. Перемешайте и прогрейте соус. Добавьте баклажаны, перемешайте, прогрейте пару минут. Снимите с огня, посыпьте зеленью и подавайте тёплыми.

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