Морковь с сахарным вкусом — простые шаги к идеальному урожаю

Сладкая морковь — мечта каждого садовода. Правильный выбор сорта, уход за почвой и своевременный полив помогают вырастить сочные и ароматные корнеплоды. Несколько простых секретов позволяют увеличить сладость и размер урожая, даже если огород небольшой.

Для получения сладкой моркови выбирайте сорта типа «нантская», «московская зимняя» или «шантане». Почву рыхлите и обогащайте перегноем, избегайте свежего навоза, который делает корнеплоды горькими. Посадку лучше проводить в несколько сроков, чтобы получать урожай постепенно. Полив регулярный, но умеренный, а подкормку удобрениями с азотом ограничьте — избыток влияет на вкус. Прополка и рыхление между рядами обеспечат правильный рост корнеплодов. Собирают морковь после первых заморозков — именно тогда она становится особенно сладкой и ароматной.

