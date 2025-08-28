День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:28

Морковь с сахарным вкусом — простые шаги к идеальному урожаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкая морковь — мечта каждого садовода. Правильный выбор сорта, уход за почвой и своевременный полив помогают вырастить сочные и ароматные корнеплоды. Несколько простых секретов позволяют увеличить сладость и размер урожая, даже если огород небольшой.

Для получения сладкой моркови выбирайте сорта типа «нантская», «московская зимняя» или «шантане». Почву рыхлите и обогащайте перегноем, избегайте свежего навоза, который делает корнеплоды горькими. Посадку лучше проводить в несколько сроков, чтобы получать урожай постепенно. Полив регулярный, но умеренный, а подкормку удобрениями с азотом ограничьте — избыток влияет на вкус. Прополка и рыхление между рядами обеспечат правильный рост корнеплодов. Собирают морковь после первых заморозков — именно тогда она становится особенно сладкой и ароматной.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

сады
дачи
огороды
овощи
морковь
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может столкнуться с потоком автомобилей и электроники из Индии
В архивах семьи Высоцкого нашли его неизданные записи
Столкновение с «Газелью» обернулось реанимацией для школьника на питбайке
Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?
В Германии придумали наказание для Киева из-за подрыва «Северных потоков»
В МИД России обвинили Евросоюз в забвении жертв холокоста
В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА
Первый губернатор Смоленской области попал под поезд
Граница Украины не выдержала наплыва желающих уехать мужчин
Фаршированные перцы: готовим в кастрюле, мультиварке и микроволновке
В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках
Мать пловца Свечникова рассказала о последнем его сообщении перед пропажей
«Вопросы есть»: политолог о реалистичности нового плана Трампа по Украине
Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич
Закрываю самые необычные кабачки с пикантным ореховым соусом
В Минпросвещения открестились от новой школьной формы
«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг
Врач рассказала, как уберечь школьников от близорукости
Кардиолог назвал неожиданную опасность здорового образа жизни
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги попался на крупной взятке
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.