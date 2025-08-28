День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:21

Продлеваем клубничный сезон: секреты урожая до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень не повод расставаться с клубникой. С помощью правильного ухода и небольших хитростей можно продлить урожай и наслаждаться сладкими ягодами почти до первых заморозков. Несложные действия помогут растениям оставаться здоровыми и плодоносить дольше.

Для продления урожая убирайте зрелые ягоды сразу после созревания, чтобы стимулировать новые цветоносы. Регулярно поливайте клубнику, но избегайте застоя воды, мульчируйте грунт соломой или опавшими листьями для защиты от холода. Подкормите растения комплексными удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора, а осенью укройте грядки агроволокном или нетканым материалом для сохранения тепла. Так можно получать свежую клубнику до поздней осени, наслаждаясь ароматными ягодами и радостью урожая.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

дачи
сады
огороды
клубника
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
