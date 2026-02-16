Баклажанная икра — прошлый век: открыл нереальный персидский соус с карамельным луком: заменит и кетчуп, и майонез

В этом блюде идеально все: теплая, почти горячая баклажанная основа встречается с холодной сметаной. Маслянистая, тающая паста контрастирует с хрустом грецких орехов и карамельных луковых нитей. А тонкие золотые нити шафрана, растворенные в воде, добавляют не столько вкус, сколько цвет и легкую тайну — драгоценную пыльцу на поверхности.

Сначала карамелизуем лук: 2 тонко нарезанные луковицы обжариваем в большой сковороде в 2 ст. л. оливкового масла на среднем огне 25-30 минут, часто помешивая, до глубокого золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце. Баклажаны (2 шт., очищенные и нарезанные длинными дольками) обваливаем в 45 мл масла и обжариваем на той же разогретой сковороде порциями по 3-4 минуты с каждой стороны до мягкости и румянца. Возвращаем все баклажаны в сковороду, добавляем 1 измельченный зубчик чеснока, 1/4 ч. л. куркумы, 200 мл воды, соль и перец. Накрываем крышкой и тушим 10-12 минут, пока вода не впитается. Добавляем половину карамельного лука и готовим еще 2-3 минуты без крышки. Снимаем с огня, разминаем баклажаны в пюре, вмешиваем 1 ст. л. сметаны и 1 ч. л. лимонного сока. Для холодного соуса смешиваем 100 г сметаны с цедрой и соком лимона (3 ч. л.), солим. Для ароматного масла в небольшой сковороде нагреваем 2 ст. л. масла, обжариваем 30 секунд 1 зубчик чеснока и 1 ч. л. тмина, снимаем с огня и добавляем 1/2 ч. л. сушеной мяты. ⅛ ч. л. шафрана замачиваем в 1 ч. л. горячей воды. Подаем теплые баклажаны, политые холодной сметаной, ароматным маслом и настоем шафрана, посыпав оставшимся луком и 20 г рубленых грецких орехов.

