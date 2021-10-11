Автоюрист объяснил, как не лишиться прав из-за сломанного алкотестера

Трезвый водитель может остаться без водительских прав из-за ложных показаний неисправного алкотестера. Чтобы избежать этого, следует заявить о несогласии и пройти медицинское освидетельствование, рассказал изданию «Слово и Дело» автоюрист Лев Воропаев.

В подобной ситуации необходимо в акте освидетельствования состояния алкогольного опьянения, который составляют сотрудники дорожной полиции, письменно указать, что не согласен с результатами экспресс-теста на алкоголь. В таком случае сотрудник ГИБДД обязан будет, согласно действующему законодательству, отправить водителя на медицинское обследование к врачу, — сообщил юрист.

Он добавил, что сотрудник ГИБДД должен будет сам доставить водителя в ближайшую больницу и вернуть его к машине после того, как станет известен результат анализа.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении правительственный проект закона, который ужесточает наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Согласно документу, если водитель имеет судимость за «пьяное» ДТП с серьёзными последствиями — тяжким вредом здоровью или смертью — и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трёх лет лишения свободы.