Автовладельцы получили возможность обжаловать штрафы через портал госуслуг

С 1 сентября в России можно обжаловать штраф ГИБДД через портал госуслуг: ответ с результатами рассмотрения жалобы будет доступен в личном кабинете пользователя. За доставку штрафов в электронном формате будет отвечать «Почта России». Если у гражданина нет аккаунта или он не открывал сообщение в личном кабинете более семи дней, ему доставят бумажную версию постановления, пишет «Коммерсант».

Для подачи жалобы автовладельцу потребуется простая электронная подпись, которую автоматически получают пользователи портала госуслуг с подтвержденной учётной записью. Также граждане могут направить в ГИБДД все материалы, подтверждающие их позицию. Электронный ответ ГИБДД на жалобу поступит в личный кабинет пользователя.

О штрафе автовладельца известят при помощи SMS, push-cообщения, электронного письма или по другим каналам. При этом постановление будет считаться врученным на следующий день после поступления в систему, с этого же момента будет отсчитываться десятидневный срок обжалования. Если в течение недели автовладелец не посетит кабинет, письмо отправят обычной почтой. По словам юристов, нынешний закон легализует действующий канал подачи жалоб и упростит жизнь автомобилистам, получившим штрафы с очевидной ошибкой.

Ранее эксперты узнали, владельцев каких машин чаще всего штрафуют в России. Больше всего штрафов собрали водители BMW и Mercedes-Benz — в среднем с начала года они получили по 4,2 штрафа. На втором месте владельцы Audi с показателем в 3,6 штрафа, на третьем — автолюбители на Volvo (3,5 штрафа).

Самое распространённое правонарушение среди российских водителей — превышение скорости на 20–40 км/ч. На него приходится 67% всех штрафов. На втором месте — несоблюдение требований знаков или разметки, на третьем — невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. В среднем автолюбители страны предпочитают оплачивать штрафы на 13-й день после получения уведомления о правонарушении.