Автоэксперт объяснил, какой тюнинг только навредит автомобилю Автоэксперт Хайцеэр назвал полную защиту днища вредной для машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Непродуманные доработки, которым подвергают свои автомобили владельцы внедорожников, ухудшают их эксплуатационные свойства, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Так, по его словам, машинам в средней полосе России противопоказана установка полной защиты днища, так как под него забивается большое количество грязи.

Хайцеэр пояснил, что подобная защита актуальна для автомобилей, эксплуатирующихся в горной местности, где велика возможность наехать днищем на острые камни. А на глинистых почвах забившаяся под защиту грязь просто утяжеляет машину.

Кроме того, некоторые автовладельцы пытаются увеличить мощность двигателя автомобиля путем чип-тюнинга или установки нестандартных деталей, что также вредно для автомобиля, отметил специалист.

Форсирование двигателя любым способом снижает его ресурс. Однако не все автовладельцы, проводящие такие доработки, это понимают, — подчеркнул автоэксперт.

По его словам, ключевой вопрос в том, насколько продуман процесс тюнинга и насколько владелец осознает необходимость и пользу от той или иной доработки.

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