Август решает все: что залить под баклажан, чтобы собрать ведро плодов

Август — ключевой месяц в уходе за баклажанами. От того, чем вы их подкормите сейчас, зависит не только вкус, но и количество плодов. Несмотря на свою неприхотливость, баклажаны нуждаются в поддержке, особенно в период активного плодоношения и формирования семян.
Зачем нужна августовская подкормка
В жарком конце лета растения истощаются. Чтобы баклажаны продолжали активно расти, плодоносить и не заболели, им необходима подпитка. Идеальный вариант — раствор на основе монофосфата калия.
Это минеральное удобрение содержит два главных компонента:
- Фосфор — стимулирует развитие корневой системы и ускоряет вызревание плодов.
- Калий — отвечает за водный баланс и повышает устойчивость к засухе и болезням.
Как приготовить раствор:
- Монофосфат калия — 1 столовая ложка.
- Вода — 10 литров (лучше тёплая, отстоянная).
Размешайте до полного растворения. Используйте сразу после приготовления.
Как правильно поливать:
- За несколько часов до подкормки пролейте растения чистой водой. Это защитит корни от ожогов.
- Вносите раствор строго под корень, не попадая на листья.
- Расход — примерно 1 литр на куст.
- Лучшее время — вечер, когда солнце уже неактивно.
Что даст такая подкормка
- Баклажаны быстрее нальются и наберут вкус.
- Повысится иммунитет к вредителям.
- Растения легче перенесут засуху и температурные скачки.
- Продлится период плодоношения.
Такая простая мера займёт всего 10 минут, но поможет собрать с грядки в разы больше плодов. Если не хотите остаться с кривыми и горькими баклажанами, не пропустите август.
