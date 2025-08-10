Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Август — ключевой месяц в уходе за баклажанами. От того, чем вы их подкормите сейчас, зависит не только вкус, но и количество плодов. Несмотря на свою неприхотливость, баклажаны нуждаются в поддержке, особенно в период активного плодоношения и формирования семян.

Зачем нужна августовская подкормка

В жарком конце лета растения истощаются. Чтобы баклажаны продолжали активно расти, плодоносить и не заболели, им необходима подпитка. Идеальный вариант — раствор на основе монофосфата калия.

Это минеральное удобрение содержит два главных компонента:

  • Фосфор — стимулирует развитие корневой системы и ускоряет вызревание плодов.
  • Калий — отвечает за водный баланс и повышает устойчивость к засухе и болезням.

Как приготовить раствор:

  • Монофосфат калия — 1 столовая ложка.
  • Вода — 10 литров (лучше тёплая, отстоянная).

Размешайте до полного растворения. Используйте сразу после приготовления.

Как правильно поливать:

  1. За несколько часов до подкормки пролейте растения чистой водой. Это защитит корни от ожогов.
  2. Вносите раствор строго под корень, не попадая на листья.
  3. Расход — примерно 1 литр на куст.
  4. Лучшее время — вечер, когда солнце уже неактивно.

Что даст такая подкормка

  • Баклажаны быстрее нальются и наберут вкус.
  • Повысится иммунитет к вредителям.
  • Растения легче перенесут засуху и температурные скачки.
  • Продлится период плодоношения.

Такая простая мера займёт всего 10 минут, но поможет собрать с грядки в разы больше плодов. Если не хотите остаться с кривыми и горькими баклажанами, не пропустите август.

