Ароматные рогалики с душой — хрустящая магия за 15 минут. Готовлю к завтраку для всей семьи

Эти рогалики — тот редкий случай, когда простота рецепта идет рука об руку с безупречным результатом. Пластичное творожное тесто и простая технология гарантируют, что даже первая попытка станет успешной.

Что понадобится

Для теста: творог (9–18%) — 250 г, сливочное масло — 150 г, мука пшеничная — 240–260 г, сахар — 60 г, разрыхлитель — 1 ч. л.

Для посыпки: сахар — 100 г, корица молотая — 2 ч. л., какао-порошок — 1 ст. л., ванильный сахар — 10 г.

Для подачи (опционально): сахарная пудра — 1-2 ст. л.

Как готовлю

Масло, творог и сахар взбиваю до крема, добавляю муку с разрыхлителем, замешиваю тесто. Охлаждаю в морозилке 15 минут. Смешиваю посыпку.

Тесто раскатываю в круг 1 см, посыпаю почти всей посыпкой, раскатываю до 0,5 см. Режу на 16 треугольников, скручиваю рогалики. Замораживаю 10 минут.

Выпекаю при 180 °C 25 минут. Остужаю, посыпаю пудрой.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.