Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 11:15

Ароматные рогалики с душой — хрустящая магия за 15 минут. Готовлю к завтраку для всей семьи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти рогалики — тот редкий случай, когда простота рецепта идет рука об руку с безупречным результатом. Пластичное творожное тесто и простая технология гарантируют, что даже первая попытка станет успешной.

Что понадобится

Для теста: творог (9–18%) — 250 г, сливочное масло — 150 г, мука пшеничная — 240–260 г, сахар — 60 г, разрыхлитель — 1 ч. л.

Для посыпки: сахар — 100 г, корица молотая — 2 ч. л., какао-порошок — 1 ст. л., ванильный сахар — 10 г.

Для подачи (опционально): сахарная пудра — 1-2 ст. л.

Как готовлю

Масло, творог и сахар взбиваю до крема, добавляю муку с разрыхлителем, замешиваю тесто. Охлаждаю в морозилке 15 минут. Смешиваю посыпку.

Тесто раскатываю в круг 1 см, посыпаю почти всей посыпкой, раскатываю до 0,5 см. Режу на 16 треугольников, скручиваю рогалики. Замораживаю 10 минут.

Выпекаю при 180 °C 25 минут. Остужаю, посыпаю пудрой.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.