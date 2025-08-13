Аромат на весь дом! Этот киш спасет ваш ужин — накормит всю семью

Ароматный киш с курицей и грибами — это идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить вкусный ужин без лишних хлопот. Нежное куриное филе, шампиньоны и воздушная заливка создают потрясающую гармонию вкусов, а золотистая корочка делает блюдо по-настоящему аппетитным.

Для начинки обжарьте 300 г куриного филе, нарезанного кубиками, добавьте 200 г шампиньонов и 1 луковицу. Тушите 7–10 минут, не забыв посолить и поперчить. Тесто для киша готовится просто: взбейте 3 яйца с 150 мл майонеза и 150 мл сметаны, добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 150 г муки — консистенция должна напоминать густую сметану.

Выложите начинку в смазанную форму, залейте тестом и посыпьте 50 г тертого сыра. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте кишу немного остыть перед нарезкой — так он сохранит форму. Подавайте с овощным салатом или сметаной для идеального сочетания вкусов.

