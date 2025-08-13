Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:33

Аромат на весь дом! Этот киш спасет ваш ужин — накормит всю семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный киш с курицей и грибами — это идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить вкусный ужин без лишних хлопот. Нежное куриное филе, шампиньоны и воздушная заливка создают потрясающую гармонию вкусов, а золотистая корочка делает блюдо по-настоящему аппетитным.

Для начинки обжарьте 300 г куриного филе, нарезанного кубиками, добавьте 200 г шампиньонов и 1 луковицу. Тушите 7–10 минут, не забыв посолить и поперчить. Тесто для киша готовится просто: взбейте 3 яйца с 150 мл майонеза и 150 мл сметаны, добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 150 г муки — консистенция должна напоминать густую сметану.

Выложите начинку в смазанную форму, залейте тестом и посыпьте 50 г тертого сыра. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте кишу немного остыть перед нарезкой — так он сохранит форму. Подавайте с овощным салатом или сметаной для идеального сочетания вкусов.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке.

еда
рецепты
курица
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, почему Россия не станет демонстрировать силу перед США
Оставить пятно на белом халате: как пожаловаться на врача?
Краматорск и Славянск скоро падут? Что дает ВС РФ прорыв под Добропольем
Пытавшийся перейти в ВСУ юноша хотел убить как можно больше сослуживцев
В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку»
Посол Индии в России высказался о Путине
Умер легенда советского спецназа «Альфа»
«Если призовут, я готов пойти»: Краско подготовил прощальный подарок фронту
В России могут ввести ГОСТ на подарки новорожденным
Россиянин хотел заключить контракт на участие в СВО ради помощи ВСУ
Медведчук оценил попытки «протолкнуть» Зеленского на саммит на Аляске
Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума
Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз
Названа главная страна-провокатор боевых действий на Украине
Дочь всемирной поп-звезды может представить США на «Интервидении»
Началось прощание с Иваном Краско
Как выбрать соковыжималку: полный гид
«Испорченный телефон»: депутат Шеремет высказался о встрече Путина и Трампа
Советские маринованные огурцы «Глобус» — вкус детства в каждой банке!
Дачников предупредили об опасности просроченных закруток
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.