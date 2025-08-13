Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 08:00

Готовлю, когда совсем нет времени! Бургур с голенями в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю, когда совсем нет времени! Ароматный булгур с куриными голенями в духовке. Этот сытный и полезный вариант ужина сочетает нежное запечённое куриное мясо с пряным булгуром и овощами. Голени получаются сочными внутри с аппетитной румяной корочкой, а крупа впитывает все ароматы специй и сметанного соуса.

Ингредиенты

  • Куриные голени — 6 шт. (~680 г)
  • Булгур — 120 г
  • Лук — 40 г
  • Морковь — 120 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сметана 15% — 100 г
  • Подсолнечное масло — 5 г
  • Соль, куриные приправы — по вкусу
  • Вода — 250–300 мл

Приготовление

  1. Маринад. Обмажьте голени смесью из 70 г сметаны, специй и соли. Оставьте на 30 минут (можно на ночь). Овощи. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите. Обжарьте на масле до мягкости. В форму выложите слоями: овощи, промытый булгур, маринованные голени.
  2. Залейте водой (в два раза больше объёма крупы). Сверху распределите оставшийся маринад.
  3. Запекание: 40 минут под фольгой при 180 °C. Затем смажьте 30 г сметаны и готовьте ещё 15 минут без фольги до румяности.

Ранее мы готовили египетский гарнир! Жареные рис и вермишель — просто, необычно и вкусно.

булгур
курица
простой рецепт
духовка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с Иваном Краско: онлайн-трансляция
«С честью, достоинством»: Риттер о действиях России в зоне СВО
Защита объяснила суду отъезд экс-замглавы Химок за границу
Белгородская область попала под удар украинских беспилотников
«Спартак» и ЦСКА уступили соперникам в сериях пенальти на Кубке России
Самые быстрые малосольные огурцы! Хрустят уже через 2 часа
Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками
«Это просто агония»: во Франции заявили об ударе Трампа по Евросоюзу
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Россиянам раскрыли, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры
В США раскрыли мнение чиновников касаемо визита Путина на Аляску
«Ураган» смел командный пункт ВСУ: новости СВО к утру 13 августа
Как защитить огород от дождей и холодов в августе: cоветы опытных садоводов
Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Военные из КНР вытеснили американский эсминец в Южно-Китайском море
«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа
Юрист ответил, в каком случае велосипедисты могут получить штраф
ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.