Готовлю, когда совсем нет времени! Бургур с голенями в духовке

Готовлю, когда совсем нет времени! Бургур с голенями в духовке

Готовлю, когда совсем нет времени! Ароматный булгур с куриными голенями в духовке. Этот сытный и полезный вариант ужина сочетает нежное запечённое куриное мясо с пряным булгуром и овощами. Голени получаются сочными внутри с аппетитной румяной корочкой, а крупа впитывает все ароматы специй и сметанного соуса.

Ингредиенты

Куриные голени — 6 шт. (~680 г)

Булгур — 120 г

Лук — 40 г

Морковь — 120 г

Чеснок — 2 зубчика

Сметана 15% — 100 г

Подсолнечное масло — 5 г

Соль, куриные приправы — по вкусу

Вода — 250–300 мл

Приготовление

Маринад. Обмажьте голени смесью из 70 г сметаны, специй и соли. Оставьте на 30 минут (можно на ночь). Овощи. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите. Обжарьте на масле до мягкости. В форму выложите слоями: овощи, промытый булгур, маринованные голени. Залейте водой (в два раза больше объёма крупы). Сверху распределите оставшийся маринад. Запекание: 40 минут под фольгой при 180 °C. Затем смажьте 30 г сметаны и готовьте ещё 15 минут без фольги до румяности.

Ранее мы готовили египетский гарнир! Жареные рис и вермишель — просто, необычно и вкусно.