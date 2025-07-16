Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 07:30

Аргентинский рулет с ветчиной и сыром! Вкусная закуска на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аргентинский рулет с ветчиной и сыром! Вкусная закуска на раз-два! Это кулинарный подарок из Аргентины! Нежное воздушное тесто готовится всего 10 минут, а сочная начинка из ветчины, сыра и овощей делает его идеальной закуской или лёгким ужином. Просто, быстро и невероятно вкусно — попробуйте сами!

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — 1 щепотка

Для начинки

  • Сыр сливочный — 100 г
  • Сыр твёрдый — 50 г
  • Ветчина куриная — 150 г
  • Помидоры — 2–3 шт.
  • Листья салата — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отделите белки от желтков. Взбейте белки в крепкую пену. Желтки взбейте с сахаром, добавьте соль и муку, снова взбейте. Аккуратно соедините белки с желтковой массой, перемешивая снизу вверх. Выложите тесто на противень с пергаментом, разровняйте. Выпекайте 10 минут при 150 °C. Остудите на влажном полотенце.
  2. Смажьте корж сливочным сыром, выложите ветчину, твёрдый сыр, помидоры и салат. Сверните рулет, заверните в пергамент и охладите 2–3 часа.

Ранее мы готовили яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник.

тесто
сыр
ветчина
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика на российской трассе
Туризм в европейской стране оказался под угрозой без россиян
Работодателей предостерегли от введения штрафов за опоздание
Как оформить самозанятость через «Мой налог»: пошаговая инструкция
Появились кадры с места крушения Ми-8 на Дальнем Востоке
Россия вдвое нарастила импорт авто из одной азиатской страны
Один удар ФАБ оставил ВСУ без важного резерва в зоне СВО
Спецподразделение ГУР Украины с роботами перебросили под Сумы
Маринуем помидоры по-царски: очень вкусно!
Сам себе стоматолог. Почему россияне лечат зубы пломбами с маркетплейсов
Как оформить самозанятость через «Госуслуги»: простая пошаговая инструкция
«Воруют все»: Царев рассказал о повальной коррупции в правительстве Украины
ВСУ ждут мятеж и «воздушный армагеддон»: новости СВО на утро 16 июля
Трамп объявил, что отправка ракет Киеву состоялась
Россиян предупредили о суровом наказании за атаки на дроны
Раскрыто, сколько дронов ВСУ сбито над Россией за ночь
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика
Родителям рассказали о возможности выгодно отправить детей в летний лагерь
«Идейный»: экс-ефрейтор ВС России передавал данные ВСУ бесплатно
В ГД раскрыли нюанс закона о системе возмещений при банкротстве брокера
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.