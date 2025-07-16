Аргентинский рулет с ветчиной и сыром! Вкусная закуска на раз-два

Аргентинский рулет с ветчиной и сыром! Вкусная закуска на раз-два

Аргентинский рулет с ветчиной и сыром! Вкусная закуска на раз-два! Это кулинарный подарок из Аргентины! Нежное воздушное тесто готовится всего 10 минут, а сочная начинка из ветчины, сыра и овощей делает его идеальной закуской или лёгким ужином. Просто, быстро и невероятно вкусно — попробуйте сами!

Ингредиенты для теста

Яйца — 3 шт.

Мука — 3 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Для начинки

Сыр сливочный — 100 г

Сыр твёрдый — 50 г

Ветчина куриная — 150 г

Помидоры — 2–3 шт.

Листья салата — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Отделите белки от желтков. Взбейте белки в крепкую пену. Желтки взбейте с сахаром, добавьте соль и муку, снова взбейте. Аккуратно соедините белки с желтковой массой, перемешивая снизу вверх. Выложите тесто на противень с пергаментом, разровняйте. Выпекайте 10 минут при 150 °C. Остудите на влажном полотенце. Смажьте корж сливочным сыром, выложите ветчину, твёрдый сыр, помидоры и салат. Сверните рулет, заверните в пергамент и охладите 2–3 часа.

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