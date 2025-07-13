Домашние галушки — рецепт с творогом и картофелем! Сытное и вкусное блюдо

Домашние галушки — рецепт с творогом и картофелем! Сытное и вкусное блюдо

Домашние галушки — рецепт с творогом и картофелем! Сытное и вкусное блюдо. Творожно-картофельные галушки легко приготовить дома. Их часто называют ленивыми варениками или ньокки. Главное — подать с любимым соусом или со сметаной, чтобы вкус стал по-настоящему домашним.

Ингредиенты

Картофель вареный — 300 г

Творог — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — по вкусу

Мука — 250–300 г

Сливочное масло — 3 ст. л.

Приготовление

Отварите картофель в мундире, остудите и очистите. Соотношение картофеля и творога лучше 1:1, но можно менять по вкусу. Пропустите картофель и творог через мясорубку, добавьте яйцо и соль. Постепенно добавляйте муку, чтобы получилось тесто, которое не липнет к рукам. Скатайте из теста жгуты, нарежьте их небольшими кусочками — получатся галушки. Отварите галушки в большом количестве подсоленной кипящей воды, аккуратно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Варите 4–5 минут. Выложите в сковороду с растопленным сливочным маслом и подрумяньте.

Ранее мы готовили картофельные ньокки с сырным соусом! Итальянский хит из простых продуктов.