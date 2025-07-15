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15 июля 2025 в 07:30

Яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник! Эта нежная закуска станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание воздушных яичных блинчиков, крабовых палочек и ароматного сыра создает идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, но выглядит по-праздничному нарядно.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Крабовые палочки — 3 шт.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Укроп — 10 г
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Взбейте яйца по одному, поджарьте 3 тонких блинчика на среднем огне. Нарежьте крабовые палочки, сыр натрите, смешайте с майонезом, добавьте рубленый укроп. Положите начинку на блинчики, плотно, но аккуратно, сверните рулетики.
  2. Нарежьте на порционные кусочки под углом 45 градусов. Подавайте на стол охлажденными, украсив веточками укропа.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками и копчёной икрой! Это хит.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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