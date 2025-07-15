Яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник! Эта нежная закуска станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание воздушных яичных блинчиков, крабовых палочек и ароматного сыра создает идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, но выглядит по-праздничному нарядно.
Ингредиенты
- Яйца — 3 шт.
- Крабовые палочки — 3 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Укроп — 10 г
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление
- Взбейте яйца по одному, поджарьте 3 тонких блинчика на среднем огне. Нарежьте крабовые палочки, сыр натрите, смешайте с майонезом, добавьте рубленый укроп. Положите начинку на блинчики, плотно, но аккуратно, сверните рулетики.
- Нарежьте на порционные кусочки под углом 45 градусов. Подавайте на стол охлажденными, украсив веточками укропа.
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