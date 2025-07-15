Яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник

Яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник

Яичные рулетики с крабовыми палочками! На завтрак, закуску или на праздник! Эта нежная закуска станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание воздушных яичных блинчиков, крабовых палочек и ароматного сыра создает идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, но выглядит по-праздничному нарядно.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Крабовые палочки — 3 шт.

Твердый сыр — 100 г

Майонез — 2 ст. л.

Укроп — 10 г

Соль — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Взбейте яйца по одному, поджарьте 3 тонких блинчика на среднем огне. Нарежьте крабовые палочки, сыр натрите, смешайте с майонезом, добавьте рубленый укроп. Положите начинку на блинчики, плотно, но аккуратно, сверните рулетики. Нарежьте на порционные кусочки под углом 45 градусов. Подавайте на стол охлажденными, украсив веточками укропа.

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