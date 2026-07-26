Слоеное тесто + яйцо + сыр = рецепт выходного дня: хрустящие корзинки с жидкой серединкой и копченым беконом

Слоеное тесто поднимается пышными бортиками, бекон отдает свой копченый аромат, сыр тянется длинной ниткой — эти корзиночки с яйцом готовятся за 20 минут и выглядят как из дорогой кофейни.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 150 г, бекон — 60 г, твердый сыр — 60 г, яйца — 6 шт., растительное масло — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 200 °C и смазываю формы для маффинов маслом. Раскатываю тесто, нарезаю на квадраты и выкладываю в формы, формируя бортики, — это самая быстрая часть. На дно каждой корзинки кладу кусочки бекона, затем аккуратно вбиваю по яйцу. Сверху щедро посыпаю тертым сыром и отправляю в духовку на 15–20 минут. Готовые корзиночки достаю, даю пару минут остыть, чтобы схватился сыр, и подаю горячими — тесто хрустит, сыр тянется, желток остается нежным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Поразительно, насколько просто получить идеальную текстуру: снизу — хрусткая слоистая корочка, сверху — румяная сырная шапка с пузырями, а внутри — нежный, почти жидкий желток. В духовке тесто вело себя отлично, не размокло от яйца и не подгорело. Рекомендую брать бекон потоньше, чтобы он успел стать хрустящим, а не резиновым.