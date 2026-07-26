Отказалась от покупных пирожков с капустой — жарю «Домашние конвертики» на кефире: сочнее, румянее и без заморочек

Замешиваю мягкое тесто на кефире без дрожжей, даю ему отдохнуть 15 минут, а тем временем тушу капусту с луком и морковью до золотистого цвета. Раскатываю тесто, нарезаю квадратами, в центр кладу начинку, складываю конвертиком и обжариваю на сковороде до хрустящей золотистой корочки. Тесто получается пышным и нежным, а капустная начинка — сочной, с легкой сладостью и ароматом специй.

Для приготовления понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли. Для начинки — 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец, растительное масло. Капусту мелко нашинкуйте, обжарьте с луком и морковью до мягкости, посолите и поперчите. Замесите тесто из кефира, яйца, муки, соды, сахара и соли, дайте постоять 15 минут. Раскатайте в пласт, нарежьте квадратами, выложите начинку, сформируйте конвертики. Жарьте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила такие пирожки — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят капусту, просили добавки. Я добавила в начинку немного чеснока и зелени, а тесто сделала на простокваше — стало еще пышнее. Кстати, можно добавлять грибы или яйцо. Находка, а не рецепт!