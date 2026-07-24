Перестала покупать магазинные заправки для супов — делаю солянку из капусты на зиму: добавляю в рагу и супы

Беру капусту, морковь, лук и томат — и готовлю солянку на зиму. Получается универсальная заготовка: кисло-сладкая, ароматная, с хрустящей капустой и густой томатной заливкой, которая идеально дополняет супы, вторые блюда или просто подается как самостоятельный гарнир к мясу. Капуста тушится до мягкости, но сохраняет легкий хруст, а морковь и лук придают сладость и глубину. Томатная паста и немного уксуса делают вкус ярким и насыщенным, напоминающим классическую солянку. Готовится без сложных манипуляций, стерилизуется в банках и хранится всю зиму.

Для приготовления понадобится: 2,5 кг белокочанной капусты, 1 кг моркови, 1 кг репчатого лука, 1 кг сладкого перца (по желанию), 1 л томатного сока (или 500 г томатной пасты + 0,5 л воды), 200 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, лавровый лист, перец горошком. Капусту нашинкуйте, морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, перец — соломкой. В кастрюле с маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте капусту и перец, тушите 10 минут, затем влейте томатный сок, добавьте соль, сахар и специи. Тушите под крышкой 40 минут, помешивая. За 5 минут до готовности влейте уксус. Разложите горячим по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла солянку на зиму — зимой банка улетает за ужином. Я добавила в нее болгарский перец и немного чеснока, а уксус заменила на яблочный. Кстати, можно использовать квашеную капусту для другой текстуры. Находка, а не рецепт!