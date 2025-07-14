Классная пицца-плетёнка, от которой невозможно оторваться! Просто и вкусно

Классная пицца-плетёнка, от которой невозможно оторваться! Просто и вкусно

Классная пицца-плетёнка, от которой невозможно оторваться! Просто и вкусно! Пицца на основе слоёного теста — отличный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Сочный фарш из колбасы и овощей, аромат чеснока и сырная корочка делают её необычной и аппетитной. Готовится просто, а результат всегда радует.

Ингредиенты

Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

Полукопченая колбаса — 150 г

Сыр — 100 г

Помидор — 1 шт.

Болгарский перец — половина

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — немного

Майонез — 1 ст. л.

Кетчуп — 1 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Колбасу, помидор, перец, лук и чеснок нарежьте небольшими кубиками. Добавьте майонез и кетчуп, перемешайте. Тесто разморозьте и слегка раскатайте. Сделайте небольшие надрезы по краям. Выложите начинку в центр теста. Накройте сверху полосками теста, переплетая их в сетку. Смажьте поверхность взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20 минут до золотистой корочки.

Пицца получается очень хрустящей — идеальный перекус или легкий ужин.

Ранее мы готовили пиццу «Наливайку» на сковороде. Идеально, когда лень месить тесто на дрожжах.