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14 июля 2025 в 06:45

Классная пицца-плетёнка, от которой невозможно оторваться! Просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классная пицца-плетёнка, от которой невозможно оторваться! Просто и вкусно! Пицца на основе слоёного теста — отличный вариант для быстрого и вкусного перекуса. Сочный фарш из колбасы и овощей, аромат чеснока и сырная корочка делают её необычной и аппетитной. Готовится просто, а результат всегда радует.

Ингредиенты

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500 г
  • Полукопченая колбаса — 150 г
  • Сыр — 100 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Болгарский перец — половина
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — немного
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Кетчуп — 1 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление

  1. Колбасу, помидор, перец, лук и чеснок нарежьте небольшими кубиками. Добавьте майонез и кетчуп, перемешайте. Тесто разморозьте и слегка раскатайте. Сделайте небольшие надрезы по краям.
  2. Выложите начинку в центр теста. Накройте сверху полосками теста, переплетая их в сетку. Смажьте поверхность взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20 минут до золотистой корочки.

Пицца получается очень хрустящей — идеальный перекус или легкий ужин.

Ранее мы готовили пиццу «Наливайку» на сковороде. Идеально, когда лень месить тесто на дрожжах.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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