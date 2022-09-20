Арестован подозреваемый в убийстве директора омской фирмы «Поли-Про-Пак»

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Арестован подозреваемый в убийстве директора омской фирмы «Поли-Про-Пак» Николая Плахина, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Отмечается, что 57-летний подозреваемый был школьным товарищем Плахина и убил его в ходе ссоры.

По данным издания, 16 сентября мужчина пришел к Плахину в гости, и в ходе общения между ними завязалась ссора. Подозреваемый несколько раз выстрелил в друга, спрятал тело в гараже и уехал в Тюмень. Спустя два дня тело погибшего нашли его сын и жена.

Ранее сообщалось, что в Омске обнаружили мертвым директора и совладельца компании «Поли-Про-Пак» Николая Плахина. Тело бизнесмена с шестью пулевыми ранениями было найдено в его доме 16 сентября. По факту гибели предпринимателя было возбуждено уголовное дело.

Компания «Поли-Про-Пак» начала работу в 2010 году. Она занимается производством полипропиленовых мешков. Согласно информации из открытых источников, в 2021 году ее выручка составила более 76 млн рублей.