30 сентября 2025 в 12:51

Аптечное средство против комаров: вам не придется ставить дорогущие москитные сетки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоели назойливые комары в квартире? Опытные хозяйки знают, как просто и быстро избавиться от противных кровососов. Этот способ обойдется вам в сущие копейки.

Все, что нужно — нашатырный спирт из аптеки. Смочите и ватный диск и тщательно протрите оконные рамы, подоконники и стекла. Резкий запах быстро выветрится, а вот комары будут его чувствовать и не рискнут залететь в помещение.

Повторяйте обработку каждые две недели, и ваш дом будет защищен от непрошеных гостей. Забудьте о москитных сетках — нашатырный спирт справится с задачей не хуже!

Ранее сообщалось, что проволочник — настоящий враг картофельных грядок. Личинки жука-щелкуна способны за сезон испортить значительную часть урожая, превращая клубни в непригодные для еды. Избавиться от вредителя полностью сложно, но есть проверенные способы снизить его численность без применения химии.

комары
насекомые
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
