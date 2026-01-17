Английский завтрак с сарделькой и яйцами: очень сытно — есть не захотите до обеда, а то и дольше

Английский завтрак с сарделькой и яйцами: очень сытно — есть не захотите до обеда, а то и дольше

Приготовьте английский завтрак с сарделькой и яйцами. Это очень сытное блюдо, с ним вы есть не захотите до обеда, а то и дольше.

Английский завтрак — это настоящая симфония вкусов и текстур. На тарелке встречаются хрустящий бекон, сочная сарделька с золотистой корочкой и нежные яйца. Добавление томатной красной фасоли привносит приятную сладость и делает блюдо по-настоящему мощным зарядом энергии.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 2-3 ломтика бекона, 1-2 сардельки, банка консервированной красной фасоли в томатном соусе (около 200–250 г), помидор, ломтик хлеба для тоста, немного растительного масла для жарки, соль и перец по вкусу. Обжарьте бекон до хруста и сардельки до румяной корочки, затем переложите их на тарелку. В оставшемся жире поджарьте хлеб и помидор (разрезанный пополам срезом вниз). На чистую часть сковороды или в отдельную разбейте яйца, приготовьте глазунью. Фасоль прогрейте в сотейнике или прямо на сковороде в течение 3–5 минут. Выложите все компоненты — бекон, сардельки, яйца, фасоль, помидор и тост — на тарелку и немедленно подавайте.

