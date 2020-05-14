Анатолий Быков написал из СИЗО обращение к сторонникам

https://static.news.ru/photo/a1e02b38-95f7-11ea-832b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Красноярский предприниматель и политик Анатолий Быков, арестованный по подозрению в убийстве, совершённом в 1994 году, обратился из СИЗО к своим сторонникам. Он поблагодарил их за поддержку и заявил о необходимости борьбы за новый Советский Союз.

Огромная вам благодарность и человеческое спасибо за поддержку моей личности. Я сейчас нахожусь в одиночной камере, из которой пишу вам письмо. Я горд и искренне рад, что простому пацану из рабоче-крестьянской семьи маленького города Назарово удалось в этой жизни сделать много добрых дел и поступков, за которые я получил признание и уважение своего народа не только в РФ, но и на постсоветском пространстве. Я знаю, что новое время не за горами, где мы снова будем собирать новый Союз, — сказал Быков.

Обращение бизнесмена и политического деятеля обнародовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его сторонник Владимир Владимиров.

Мы найдём в себе силы признать ошибки, сделанные нашими правителями, и после вновь постараемся взяться за руки. Другого пути для спасения нашей большой ограбленной и униженной Родины нет. Я уверен — всё у нас получится, — добавил Быков.

Как писал NEWS.ru, экс-депутат Заксобрания Красноярского края и бывший акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков был задержан 7 мая и затем арестован. Следствие подозревает его в убийстве двух человек — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в июле 1994 года. Они якобы хотели устроить взрыв на пути следования машины, в которой ехал предприниматель.

О причастности Быкова к организации убийства Наумова и Войтенко сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков, который отбывает срок за организацию этого преступления. NEWS.ru подробно рассказывал, как в 1999 году Татаренков уже обвинял Быкова в уничтожении бизнесменов и участников преступных группировок, но впоследствии отказался от своих слов, объяснив, что такие показания от него якобы требовали дать силовики.