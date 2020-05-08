Бизнесмен Быков арестован до 4 июля

Суд Свердловского района Красноярска избрал бизнесмену Анатолию Быкову меру пресечения в виде заключения под стражу.
В СИЗО он пробудет до 4 июля,
Быков был задержан 7 мая. Он подозревается в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. По версии следствия, они входили в состав преступной группировки, возглавляемой Быковым. Бизнесмен решил устранить их, заподозрив в покушении на свою жизнь.
Ранее NEWS.ru писал, что уголовное преследование Быкова может быть прекращено в связи с истечением срока давности. При этом он должен согласиться на закрытие дела по нереабилитирующим основаниям.
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