Бизнесмен Быков арестован до 4 июля

https://static.news.ru/photo/e25f3e6c-9118-11ea-810b-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Суд Свердловского района Красноярска избрал бизнесмену Анатолию Быкову меру пресечения в виде заключения под стражу.

В СИЗО он пробудет до 4 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Быков был задержан 7 мая. Он подозревается в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. По версии следствия, они входили в состав преступной группировки, возглавляемой Быковым. Бизнесмен решил устранить их, заподозрив в покушении на свою жизнь.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное преследование Быкова может быть прекращено в связи с истечением срока давности. При этом он должен согласиться на закрытие дела по нереабилитирующим основаниям.