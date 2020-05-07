Происшествия

Экс-депутата Красноярского края задержали по делу об убийстве

08:33, 07 мая 2020 339
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан в Красноярске. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. Предположительно, бизнесмена подозревают в организации заказных убийств.

Да [задержан]. Подозревают в убийствах прошлых лет, — сообщил источник ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Смоленской области заключена под стражу по подозрению в получении взятки. В отношении неё возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудница ведомства получила от предпринимателя 450 тысяч рублей. Деньги были выплачены в обмен на непривлечение к административной ответственности за работу магазина во время действия ограничительных мер из-за коронавируса.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях