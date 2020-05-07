Экс-депутата Красноярского края задержали по делу об убийстве

https://static.news.ru/photo/f6c9f936-9024-11ea-a701-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан в Красноярске. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. Предположительно, бизнесмена подозревают в организации заказных убийств.
Да [задержан]. Подозревают в убийствах прошлых лет, — сообщил источник ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Смоленской области заключена под стражу по подозрению в получении взятки. В отношении неё возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сотрудница ведомства получила от предпринимателя 450 тысяч рублей. Деньги были выплачены в обмен на непривлечение к административной ответственности за работу магазина во время действия ограничительных мер из-за коронавируса.