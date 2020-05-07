Экс-депутата Красноярского края задержали по делу об убийстве

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Утечка стирола — ядовитой жидкости со специфическим запахом — произошла на химическом заводе в индийском штате Андхра-Прадеш. В результате погибли по меньшей мере восемь человек, сотни пострадали.

Как сообщает Hindustan Times, утечка затронула 20 расположенных рядом с заводом деревень, пострадали в том числе дети и пожилые люди. Завод должен был открыться 7 мая после более чем 40...